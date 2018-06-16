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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В ходе обстрела жилого квартала под Торецком ранена женщина

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Пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы окраин Торецка
Пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы окраин Торецка / espreso.tv

Пророссийские боевики обстреляли жилые районы села Пивденное, на окраине Торецка Донецкой области. Местную жительницу госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе Торецкого отделения полиции Донецкой области.

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Отмечается, что 49-летняя женщина получила ранения от осколков в районе грудной клетки и бедра.

Происшествие произошло сегодня около 13.40. На момент обстрела женщина находилась во дворе своего частного дома. Пострадавшая доставлена ​​в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Полные обстоятельства происшествия выясняются,
– говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно квалифицировали событие по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас начато судебное расследование.

Напомним, в течение 14 июня пророссийские боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня. Противник в районе населенных пунктов Новотошковское и Новотроицкое в который раз применял тяжелое вооружение.

Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Полиция
Источник: 24 Канал
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