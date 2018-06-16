В ході обстрілу жилого кварталу під Торецьком поранено жінку

Проросійські бойовики обстріляли жилі райони села Південне, що на околиці Торецька Донецької області. Місцеву жительку госпіталізували.

Про це повідомили в прес-службі Торецького відділення поліції Донецької області.

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Зазначається, що 49 річна жінка отримала поранення від уламків в районі грудної клітини та стегна.

Подія сталася сьогодні близько 13:40. На момент обстрілу жінка знаходилась на подвір’ї свого приватного будинку. Постраждала доставлена до лікарні, де їй надається необхідна медична допомога. Повні обставини події з’ясовуються,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо кваліфікували подію за ст. 258 (Терористичний акт) КК України. Наразі розпочато судове розслідування.

Нагадаємо, впродовж 14 червня проросійські бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Противник в районі населених пунктів Новотошківське та Новотроїцьке вкотре застосовував важке озброєння.