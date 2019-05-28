"Нафтогаз Украины" в июле планирует снизить цену на газ для населения на 8 процентов что составит 5803 гривны за тысячу кубометров без НДС, транспортировки и распределения.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил об этом 27 мая в своем Facebook.

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Он отметил, что поскольку газ на международном рынке опять дешевеет "Нафтогаз" снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8 процентов в июне.

Согласно решению правительства, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующей в следующем месяце. Следовательно, в июле "Нафтогаз" отпускать газ для нужд населения почти на 8 процентов дешевле – 5 803 гривен за тысячу кубометров без НДС, транспортировки и распределения,

– написал Коболев.

Ранее в "Нафтогазе" анонсировали снижение цены на газ для промышленных потребителей в июне.

Почему цена на газ меняется

Согласно решению правительства, принятому на заседании 3 апреля, если конъюнктура рынка газа демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает топливо промышленным потребителям при условии предоплаты.

Сколько стоит газ для населения в каждой области Украины – читайте в материале 24 канала.