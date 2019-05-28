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      У липні ціна газу для населення зменшиться на 8% – "Нафтогаз"

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      "Нафтогаз" знову знизить ціну на газ у липні
      "Нафтогаз" знову знизить ціну на газ у липні / 24 Канал

      "Нафтогаз України" в липні планує знизити ціну на природний газ для населення на 8 відсотків і становитиме 5 803 гривні за 1 тисячу кубометрів без ПДВ, транспортування та розподілу.

      Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив про це 27 травня у своєму Facebook.

      Читайте також: Зниження тарифів може призвести до серйозної кризи, – Гройсман

      Він зауважив, що оскільки газ на міжнародному ринку знову дешевшає "Нафтогаз" знижує ціни на газ для промислових споживачів майже на 8 відсотків у червні.

      Згідно з рішенням уряду, ціна "Нафтогазу" для комерційних споживачів формує ціну газу для населення, яка діє наступного місяця. Відтак, в липні "Нафтогаз" відпускатиме газ для потреб населення майже на 8 відсотків дешевше – 5 803 гривні за тисячу кубометрів без ПДВ, транспортування та розподілу,
      – написав Коболєв.

      Раніше в "Нафтогазі" розповіли за яких умов знизять ціну на газ для промислових споживачів у червні.

      Чому ціна на газ змінюється

      Згідно з рішенням уряду, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура ринку газу демонструє зниження цін на газ для промисловості, "Нафтогаз" зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

      Скільки коштує газ для населення у кожній області України – читайте у матеріалі 24 каналу.

       

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      Теги: Новини України Газ Нафтогаз Тарифи на газ
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