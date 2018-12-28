В Индии 65-летняя женщина стала старейшей новоиспеченной матерью в мире: фото

В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет. Отец ребенка – 80-летний мужчина.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Женщина из Индии – старейшая роженица в мире, которая самостоятельно родила ребенка. Известно, что до этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

Кроме того, эти роды стали для женщины вторыми. Восемь лет назад она родила мальчика. Медики, которые принимали роды, рассказали, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.



Самые старые новоиспеченные родители в мире//Фото: SWNS.com

Специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики отмечает, что этот случай является очень редким в медицинской практике.

Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай,

– отметил врач.



Новорожденный ребенок 65-летней женщины//Фото: SWNS.com

До этого момента, самой пожилой роженицей считали тоже представительницу Индии. Она в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, однако при помощи искусственного оплодотворения.