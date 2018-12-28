11:11
28 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый "уровень" российской пропаганды. Навальный и чемпион интернетоборцев
      Вєсті Кремля
      23:40, 27 декабря
      Вести.UA: "Тот единственный" Ляшко. Кернес "за" Порошенко
      Вєсті.UA
      19:43, 27 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      В Индии 65-летняя женщина стала старейшей новоиспеченной матерью в мире: фото

      102 Читати новину українською
      В Индии женщина стала старейшей матерью в мире
      В Индии женщина стала старейшей матерью в мире / dailymail.co.uk

      В Индии женщина во второй раз стала матерью в возрасте 65 лет. Отец ребенка – 80-летний мужчина.

      Об этом сообщает Daily Mail.

      Читайте также: Умер старейший ветеран Второй мировой войны

      Женщина из Индии – старейшая роженица в мире, которая самостоятельно родила ребенка. Известно, что до этого все рекордсменки рожали с помощью искусственного оплодотворения.

      Кроме того, эти роды стали для женщины вторыми. Восемь лет назад она родила мальчика. Медики, которые принимали роды, рассказали, что мама и ребенок чувствуют себя хорошо, они здоровы и скоро их выпишут из больницы.

      найстаріша мама у світі
      Самые старые новоиспеченные родители в мире//Фото: SWNS.com

      Специалист по репродукции и родам доктор Шабира Сидики отмечает, что этот случай является очень редким в медицинской практике.

      Обычно в Индии у женщин менопауза наступает в среднем в возрасте 47 лет. И после этого у них уже нет возможности родить ребенка. Но это редкий случай,
      – отметил врач.

      найстаріша мама у світі
      Новорожденный ребенок 65-летней женщины//Фото: SWNS.com

      До этого момента, самой пожилой роженицей считали тоже представительницу Индии. Она в 2016 году родила сына в возрасте 72 лет, однако при помощи искусственного оплодотворения.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Беременность и роды Индия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Ураган "Майкл" во Флориде унес первую жизнь: объявлено чрезвычайное положение
       11 октября , 08:36
      Протесты "желтых жилетов" охватили еще одну страну
       14 декабря , 17:59
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      На вершине мира: чем поражает интерьер пентхауса в доме Захи Хадид в Нью-Йорке
       30 декабря , 19:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук