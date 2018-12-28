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      В Індії 65-річна жінка стала найстаршою новоспеченою матір'ю у світі: фото

      2137 Читать новость на русском
      В Індії жінка стала найстаршою матір'ю в світі
      В Індії жінка стала найстаршою матір'ю в світі / dailymail.co.uk

      В Індії жінка вдруге стала матір'ю у віці 65 років. Батько дитини – 80-річний чоловік.

      Про це повідомляє Daily Mail.

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      Жінка з Індії – найстарша породілля у світі, яка самостійно народила дитину. Відомо, що до цього всі рекордсменки народжували за допомогою штучного запліднення.

      Крім того, ці пологи стали для жінки другими. Вісім років тому вона народила хлопчика. Медики, які приймали пологи, розповіли, що мама і дитина почуваються добре, вони здорові і скоро їх випишуть з лікарні.

      найстаріша мама у світі
      Найстарші новоспечені батьки у світі//Фото: SWNS.com

      Фахівець з репродукції та пологів доктор Шабіра Сідікі зазначає, що цей випадок є дуже рідкісним у медичній практиці.

      Зазвичай в Індії у жінок менопауза настає в середньому у віці 47 років. І після цього у них вже немає можливості народити дитину. Але це рідкісний випадок,
      – наголосив лікар.

      найстаріша мама у світі
      Новонароджена дитина 65-річної жінки//Фото: SWNS.com

      До цього моменту, найстаршою породіллею вважали теж представницю Індії. Вона у 2016 році народила сина у віці 72 років, однак за допомогою штучного запліднення.

      Теги: Індія Вагітність і пологи Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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