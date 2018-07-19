В Индии автобус с пассажирами упал в ущелье: есть погибшие

В четверг, 19 июля, автобус с пассажирами в северном индийском штате Уттаракханд слетел с горной дороги и упал в 250-метровое ущелье поблизости.

Об этом сообщило информационное агентство "Синьхуа".

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Как отметил работник полиции, в результате трагического дорожно-транспортного происшествии, автобус, принадлежащий транспортной корпорация Уттаракхенда, осуществлявший перевозку пассажиров, упал в 250-метровое ущелье.

По словам полицейского, 14 человек погибли, около пятнадцати пострадавших, в том числе шестеро в критическом состоянии.



В Индии автобус упал в ущелье

В отчетах отмечается, что местные власти выясняют причины смертельной аварии. Между тем правительство предоставит компенсацию в размере 2900 долларов США каждой семье, потерявшей члена семьи в аварии, а также 725 долларов США для каждого пострадавшего.

Напомним, в Хмельницкой автобус попал в ДТП. В рейсовом автобусе, следовавшего по маршруту Хмельницкий – Киев – Харьков, находилось 11 пассажиров среди которых 3 детей.