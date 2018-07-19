В Індії автобус з пасажирами впав в ущелину: є загиблі

У четвер, 19 липня, автобус з пасажирами у північному індійському штаті Уттаракханд злетів з гірської дороги і впав у 250-метрову ущелину поблизу.

Про це повідомило інформаційне агенство "Сіньхуа".

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Як зазначив працівник поліції, в трагічній дорожньо-транспортній пригоді автобус транспортної корпорації Уттаракхенд, що здійснює перевезення пасажирів, впав в 250-метрову ущелину.

За словами поліцейського, 14 людей загинули, близько п'ятнадцяти постраждалих, зокрема шестеро у критичному стані.



В Індії автобус впав в ущелину

У звітах зазначається, що місцева влада з'ясовуватиме причини смертельної аварії. Тим часом уряд замовив компенсацію в розмірі 2900 доларів США кожній сім'ї, яка втратила члена родини в аварії, а також 725 доларів США для кожного потерпілого.

Нагадаємо, на Хмельниччині автобус потрапив у ДТП. У рейсовому автобусі, що курсував маршрутом Хмельницький – Київ – Харків, перебувало 11 пасажирів серед яких 3 дітей.