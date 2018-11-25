В Индии автобус со школьниками упал в канал, есть погибшие

На юге Индии автобус на большой скорости слетел в канал. Вследствие ужасного инцидента погибли по меньшей мере 25 человек среди которых много детей.

Об этом сообщило издание AP.

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Отмечается, что авария произошла в районе Манди. Автобус двигался на высокой скорости, впоследствии водитель потерял контроль над транспортным средством.

По меньшей мере 25 человек, большинство из которых – школьники, погибли после того, как автобус на скорости упал в канал на юге Индии,

– говорится в сообщении.

Спасательная операция на месте аварии продолжается.



Среди менее 25 погибших много детей

Ежегодно на индийских дорогах умирает около 150 тысяч человек часто за плохого состояния дорожного покрытия и транспортных средств, переполненных пассажирами.