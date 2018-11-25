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      В Індії автобус зі школярами впав у канал, є загиблі

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      Жахливе ДТП в Індії
      Жахливе ДТП в Індії / АР

      На півдні Індії автобус на великій швидкості злетів в канал. Внаслідок жахливого інциденту загинули щонайменше 25 людей серед яких багато дітей.

      Про це повідомило видання AP.

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      Зазначається, що аварія сталася в районі Манді. Автобус рухався на високій швидкості, згодом водій втратив контроль над транспортним засобом.

      Щонайменше 25 осіб, більшість з яких – школярі, загинули після того, як автобус на швидкості впав у канал на півдні Індії,
      – йдеться у повідомленні.

      Рятувальна операція на місці аварії триває.

      Індія, ДТП, діти
      Серед щонайменше 25 загиблих багато дітей

      Щорічно на індійських дорогах помирає близько 150 тисяч людей, часто через поганий стан дорожнього покриття та транспортних засобів, переповнених пасажирами.

      Теги: Індія Жертви Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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