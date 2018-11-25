В Індії автобус зі школярами впав у канал, є загиблі

На півдні Індії автобус на великій швидкості злетів в канал. Внаслідок жахливого інциденту загинули щонайменше 25 людей серед яких багато дітей.

Про це повідомило видання AP.

Читайте також: У Києві тролейбус з пасажирами злетів з дороги та ледь не впав з обриву: фото

Зазначається, що аварія сталася в районі Манді. Автобус рухався на високій швидкості, згодом водій втратив контроль над транспортним засобом.

Щонайменше 25 осіб, більшість з яких – школярі, загинули після того, як автобус на швидкості впав у канал на півдні Індії,

– йдеться у повідомленні.

Рятувальна операція на місці аварії триває.



Серед щонайменше 25 загиблих багато дітей

Щорічно на індійських дорогах помирає близько 150 тисяч людей, часто через поганий стан дорожнього покриття та транспортних засобів, переповнених пасажирами.