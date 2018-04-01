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В Индии обрушился четырехэтажный отель: есть жертв

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Обвал отеля в Индии
Обвал отеля в Индии / СNN

В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек.

Об этом сообщает местная газета Asian Age.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Индаур в центре страны.

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Из-под завалов удалось извлечь десять человек, девять из которых умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Как отмечает издание, под завалами отеля могут находиться около 50 человек. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Как передает CNN, представитель полиции сообщил, что по предварительным данным, причиной обрушения мог стать автомобиль на скорости врезался в отель.

Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Индия
Источник: 24 Канал
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