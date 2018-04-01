В Индии обрушился четырехэтажный отель: есть жертв

В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек.

Об этом сообщает местная газета Asian Age.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Индаур в центре страны.

Читайте также: В Италии мощный взрыв обрушил часть дома: есть пострадавшие и фото с места события

Из-под завалов удалось извлечь десять человек, девять из которых умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Как отмечает издание, под завалами отеля могут находиться около 50 человек. Всего в здании отеля было 25 комнат.

Как передает CNN, представитель полиции сообщил, что по предварительным данным, причиной обрушения мог стать автомобиль на скорости врезался в отель.