В Индии обрушился четырехэтажный отель: есть жертв
В Индии в результате обрушения четырехэтажного отеля погибли девять человек.
Об этом сообщает местная газета Asian Age.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в городе Индаур в центре страны.
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Из-под завалов удалось извлечь десять человек, девять из которых умерли в больнице, а один - находится в критическом состоянии. Как отмечает издание, под завалами отеля могут находиться около 50 человек. Всего в здании отеля было 25 комнат.
Как передает CNN, представитель полиции сообщил, что по предварительным данным, причиной обрушения мог стать автомобиль на скорости врезался в отель.
Источник: 24 Канал
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