В Індії обвалився чотириповерховий готель: є жертви
В Індії у результаті обвалу чотириповерхового готелю загинули дев'ятеро осіб.
Про це повідомляє місцева газета Asian Age.
Як наголошується в повідомленні, інцидент стався в місті Індаур у центрі країни.
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З-під завалів вдалося витягти десять людей, дев'ять з яких померли в лікарні, а один - перебуває в критичному стані. Як зазначає видання, під завалами готелю можуть перебувати близько 50 осіб. Всього в будівлі готелю було 25 кімнат.
Як передає CNN, представник поліції повідомив, що за попередніми даними, причиною обвалення міг стати автомобіль, що на швидкості врізався у готель.
Джерело: 24 Канал
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