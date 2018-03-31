В Італії потужний вибух обвалив частину будинку: є постраждалі та фото з місця події

В італійському місті Рескалдіна під Міланом через витік газу трапився вибух. Внаслідок інциденту постраждали 9 осіб, в тому числі 4 дітей, усі отримали пораненні та опіки.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що від вибуху обвалилася частина двоповерхової будівлі.

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Рятувальники висловили подив через те, що під завалами ніхто не загинув. При цьому надзвичайники витягли з-під уламків будівлі 4 осіб. Решті вдалося вибратися з-під завалів самотужки.

За допомогою спецмашин і медичних вертольотів усі постраждалі доставлені до лікарень. За словами медиків, стан 2 людей оцінюється як важкий через сильні опіки (30 та 40% тіла). Інші постраждалі, в тому числі 2 дітей, перебувають у стабільному стані.

Il crollo della palazzina a Rescaldina, Milano. Nove feriti, 27 sfollati, tanta paura mentre si cercano ancora le cause dello scoppio. Alle 7.30 raccontano i testimoni un boato poi il crollo. #Rescaldina @SkyTG24 pic.twitter.com/Ra6bTX0uLS — Monica Napoli (@Monicanpl) 31 березня 2018 р.

Esplode palazzina a #Rescaldina, tre estratti vivi. Si cercano altre due persone sotto le macerie. pic.twitter.com/o52nRPT0rJ — RadioLombardia (@radiolombardia) 31 березня 2018 р.

Tutti estratti vivi dalla palazzina di #Rescaldina! Un grazie immenso a tutti i Volontari @crocerossa del Comtitato di Legnano-Parabiago!! pic.twitter.com/0Vc4tzQOpk — Mattia Masciadra (@MattiaMasciadra) 31 березня 2018 р.