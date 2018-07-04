В Индонезии затонул паром с 160 пассажирами на борту
31 человек погиб, когда паром с пассажирами на борту затонул 3 июля неподалеку от индонезийского острова Сулавеси.
Об этом сообщили местные власти, передает "Интерфакс-Украина".
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Трое считаются пропавшими без вести, сохраняется надежда, что они находятся во внутренних помещениях парома.
Когда паром начал тонуть, капитан направил судно к берегу, до которого было 200-300 метров.
Руководитель спасательной операции сообщил, что в момент аварии на борту находились 164 пассажира и члены экипажа, 130 человек удалось обнаружить и спасти. Поиск еще троих продолжается.
Судно везло не только пассажиров, но и автомобили, в том числе грузовики. Оно должно было переправить людей с острова Сулавеси на остров Селаяр. Инцидент произошел, когда поднялись высокие волны и сильный ветер.
17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой паром. На борту находилось около 200 пассажиров, спасти удалось менее 20 человек.