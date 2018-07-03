Возле Бердянска утонули мужчина и его внук
Во вторник, 3 июля, в селе Азовское неподалеку Бердянска, на берегу моря нашли тело семилетнего мальчика, который пропал 1 июля.
Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области.
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Спасатели сообщили, что море выбросило на берег тело ребенка, которого разыскивали от 1 июля.
Отмечается, что во время купания 1 июля, его 79 летний дедушка утонул, а старший брат остался живым.
Тогда поиски спасателей не принесли никаких результатов.
Напомним, спасатели сообщили, что только в июне на водоемах Украины погибли 170 человек. Всего с начала года умерли 500 человек.
Источник: 24 Канал
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