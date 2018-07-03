Біля Бердянську потонули чоловік та його внук
У вівторок, 3 липня, в селі Азовське неподалік Бердянську на березі моря знайшли тіло семирічного хлопчика, що пропав 1 липня.
Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-службу головного управління ДСНС України у Запорізькій області.
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Рятувальники повідомили, що море викинуло на узбережжя тіло дитини, яку розшукували від 1 липня.
Зазначається, що під час купання 1 липня, його 79 річний дідусь втопився, а старший брат залишився живим.
Тоді пошуки рятувальників не принесли жодних результатів.
Нагадаємо, рятувальники повідомили, що тільки у червні на водоймах України загинули 170 людей. Усього з початку року померли 500 осіб.
Джерело: 24 Канал
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