Біля Бердянську потонули чоловік та його внук

У вівторок, 3 липня, в селі Азовське неподалік Бердянську на березі моря знайшли тіло семирічного хлопчика, що пропав 1 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс Україна" з посиланням на прес-службу головного управління ДСНС України у Запорізькій області.

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Рятувальники повідомили, що море викинуло на узбережжя тіло дитини, яку розшукували від 1 липня.

Зазначається, що під час купання 1 липня, його 79 річний дідусь втопився, а старший брат залишився живим.

Тоді пошуки рятувальників не принесли жодних результатів.

Нагадаємо, рятувальники повідомили, що тільки у червні на водоймах України загинули 170 людей. Усього з початку року померли 500 осіб.