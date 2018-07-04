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В Індонезії затонув паром зі 160 пасажирами на борту

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Аварія на паромі в Індонезії
Аварія на паромі в Індонезії / Фото з вільних джерел

31 людина загинула, коли пором з пасажирами на борту затонув 3 липня неподалік від індонезійського острова Сулавесі.

Про це повідомила місцева влада, передає "Інтерфакс-Україна".

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Троє вважаються зниклими без вести, зберігається надія, що вони знаходяться у внутрішніх приміщеннях порома.

Коли паром почав тонути, капітан направив судно до берега, до якого було 200-300 метрів.

Керівник рятувальної операції повідомив, що в момент аварії на борту знаходилися 164 пасажири і члени екіпажу, 130 осіб вдалося виявити і врятувати. Пошук ще трьох триває.

Судно перевозило не тільки пасажирів, але і автомобілі, в тому числі вантажівки. Воно повинно було переправити людей з острова Сулавесі на острів Селаяр. Інцидент стався, коли піднялися високі хвилі і сильний вітер.

17 червня на озері Тоба на індонезійському острові Суматра затонув інший пасажирський пором. На борту знаходилося близько 200 пасажирів, врятувати вдалося менше 20 людей.

Теги: Аварії та ДТП Водний транспорт Жертви Індонезія
Джерело: 24 Канал
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