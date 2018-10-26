В Иордании из-за наводнения затопило школьный автобус
В Иордании из-за затопления автобуса погибло 20 человек, большинство из них – дети.
Об этом сообщает Associated Press.
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Пострадало около 30 человек, еще несколько человек пропали без вести.
В спасении людей участвуют местные службы спасения, также присоединились израильские военные. В спасательной операции задействованы вертолеты, несколько сотен человек и собаки-ищейки.
Король Иордании Абдалла II отложил запланированный рабочий визит в Бахрейн, где он должен был стать ключевым спикером на форуме, посвященном безопасности. Также король приказал приспустить флаги на три дня в знак траура по жертвам.
Напомним, сильные ливни вызвали наводнения в Краснодарском крае, по меньшей мере шесть человек погибло.
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