У Йорданії через повені затопило шкільний автобус

У Йорданії через затоплення автобусу загинуло 20 осіб, більшість із них – діти.

Про це повідомляє Associated Press.

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Постраждали близько 30 осіб, ще кілька людей зникли безвісти.

У порятунку людей беруть участь місцеві служби порятунку, також приєдналися ізраїльські військові. У рятувальній операції задіяні вертольоти, кількасот людей і собаки-шукачі.

Король Йорданії Абдалла II відклав запланований робочий візит до Бахрейну, де він мав стати ключовим спікером на форумі, присвяченому безпеці. Також король наказав приспустити прапори на три дні на знак жалоби за жертвами.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили повені у Краснодарському краї Росії, щонайменше шестеро осіб загинули.