В Ираке разбился вертолет, выживших нет
Неподалеку от сирийской границы на западе Ирака разбился вертолет Chinook с американскими военными.
Об этом сообщает CNN.
Все восемь военных, находившихся на борту, погибли.
Читайте также: В США разбился истребитель
Точной причины аварии пока не называют. Однако, по информации СМИ, судно не было сбитым.
"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды направляются к месту падения судна. Для установления причины инцидента будет начато расследование", – сообщили военные.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии