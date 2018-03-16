В Ираке разбился вертолет, выживших нет

Неподалеку от сирийской границы на западе Ирака разбился вертолет Chinook с американскими военными.

Об этом сообщает CNN.

Все восемь военных, находившихся на борту, погибли.

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Точной причины аварии пока не называют. Однако, по информации СМИ, судно не было сбитым.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды направляются к месту падения судна. Для установления причины инцидента будет начато расследование", – сообщили военные.