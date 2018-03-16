В Іраку розбився вертоліт, ніхто не вижив
Неподалік від сирійського кордону на заході Іраку розбився вертоліт Chinook з американськими військовими.
Про це повідомляє CNN.
Усі восьмеро військових, які перебували на борту, загинули.
Точної причини аварії наразі не називають. Проте, за інформацією ЗМІ, судно не було збитим.
"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди прямують до місця падіння судна. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", – повідомили військові.
Джерело: 24 Канал
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