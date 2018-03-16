В Іраку розбився вертоліт, ніхто не вижив

Неподалік від сирійського кордону на заході Іраку розбився вертоліт Chinook з американськими військовими.

Про це повідомляє CNN.

Усі восьмеро військових, які перебували на борту, загинули.

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Точної причини аварії наразі не називають. Проте, за інформацією ЗМІ, судно не було збитим.

"Американське військове повітряне судно зазнало аварії в західному Іраку з американськими військовослужбовцями на борту. Рятувальні команди прямують до місця падіння судна. Для встановлення причини інциденту буде розпочато розслідування", – повідомили військові.