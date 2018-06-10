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В Ираке загорелся склад с неподсчитанными бюллетенями с парламентских выборов

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Пожар на складах в Ираке
Пожар на складах в Ираке / Новое время

В Багдаде накануне пересчета голосов в парламентских выборах загорелся крупнейший склад с бюллетенями.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: В Багдаде произошел взрыв на складе с боеприпасами: 18 человек погибли, еще 90 – ранены

В здании были голоса избирателей восточного района столицы. Представитель министерства внутренних дел сообщил, что пожар уничтожил некоторые документы и оборудование – пламя охватило лишь один из четырех складов. Однако член муниципального совета Мохамед аль-Раби заверил, что "все коробки и бумаги сгорели".

Причина пожара неизвестна.

Напомним, в Ираке в субботу, 12 мая, проходили парламентские выборы. Они стали первыми с тех пор, как в конце 2017 года премьер-министр страны Хейдар аль-Абаде объявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство".

Теги: Пожар Ирак
Источник: 24 Канал
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