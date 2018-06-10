В Іраку загорівся склад з непідрахованими бюлетенями з парламентських виборів

В Багдаді напередодні перерахунку голосів у парламентських виборах загорівся найбільший склад із бюлетенями.

Про це повідомляє BBC.

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У будівлі були голоси виборців східного району столиці. Представник міністерства внутрішніх справ повідомив, що пожежа знищила деякі документи і обладнання – полум'я охопило лише один із чотирьох складів. Однак член муніципальної ради Мохамед аль-Рабії запевнив, що "всі коробки і папери згоріли вщент".

Причина пожежі невідома.

Нагадаємо, в Іраку в суботу, 12 травня, проходили парламентські вибори. Вони стали першими відтоді, як в кінці 2017 року прем'єр-міністр країни Хейдар аль-Абаді оголосив про перемогу над терористичним угрупуванням "Ісламська держава".