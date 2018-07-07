В Иране казнили осужденных за нападение на парламент и мавзолей Хомейни

Власти Ирана объявили о казни восьми членов террористической организации "Исламское государство", осужденных за причастность к нападению на парламент и мавзолей имама Хомейни в 2017 году. Смертный приговор был вынесен в мае.

Об этом сообщает Associated Press.

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Отмечается, что Иран входит в число лидеров по количеству казней, такие массовые казни случаются редко. В 2016 году правозащитники критиковали Иран за казнь 20 суннитских боевиков. В 2017 Иран повесил семь человек, осужденных за изнасилование.

По данным "Международной амнистии" в 2017 Иран занял второе место, после Китая, по количеству известных казней. В прошлом году власти Ирана казнили более 500 человек, – говорится в сообщении

Напомним, 7 июня, произошло два теракта в Иране – у парламента и мавзолея. Четверо вооруженных мужчин сначала обстреляли парламент, а затем проникли внутрь. Впоследствии один из террористов себя подорвал. Во время второго теракта трое боевиков убили двух человек, после чего смертница себя подорвала, а ее подельник выпил цианистый калий. Третьего нападающего задержали. В результате теракта погибли 18 человек и 50 получили ранения.