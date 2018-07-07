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В Ірані стратили засуджених за напад на парламент і мавзолей Хомейні

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В Ірані стратили 8 осіб засуджених за напад на парламент та мавзолей Хомейні
В Ірані стратили 8 осіб засуджених за напад на парламент та мавзолей Хомейні / Фото з відкритих джерел

Влада Ірану оголосила про страту вісьмох членів терористичної організації "Ісламська держава", засуджених за причетність до нападу на парламент і мавзолей імама Хомейні в 2017 році. Смертний вирок був винесений в травні.

Про це повідомляє Associated Press.

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Зазначається, що Іран входить в число лідерів за кількістю страт, такі масові страти трапляються рідко. У 2016 році правозахисники критикували Іран за страту 20 сунітських бойовиків. У 2017 Іран повісив сім чоловік, засуджених за зґвалтування.

За даними "Міжнародної амністії" в 2017 Іран зайняв друге місце, після Китаю, за кількістю відомих страт. В минулому році владою Ірану було страчено понад 500 осіб, – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, 7 червня, сталося два теракти в Ірані – біля парламенту та мавзолею. Четверо озброєних чоловіків спочатку обстріляли парламент, а потім проникли всередину. Згодом один із терористів себе підірвав. Під час другого теракту троє бойовиків вбили двох людей, після чого смертниця себе підірвала, а її поплічник випив ціаністий калій. Третього нападника затримали. В результаті теракту  загинули 18 осіб і 50 отримали поранення.

Теги: Іран Теракт
Джерело: 24 Канал
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