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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      В Иране назвали причину задержки вылета самолета МАУ перед катастрофой

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      Самолет МАУ задержался в Иране на час / avianews.com

      Вылет пассажирского самолета МАУ из Ирана 8 января задержался на час в связи с отгрузкой части багажа пассажиров. Вскоре после взлета из аэропорта Тегерана он разбился с 176 людьми на борту.

      Об этом рассказал глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, передает иранское агентство IRNA.

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      Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины,
      – сказал он.

      По его словам, обычно в связи с сезоном самолеты заправляют дополнительным топливом на случай, если самолет столкнется с непогодой в аэропорту назначения.

      Поэтому после получения дополнительного топлива нагрузка самолета МАУ превысила допустимый вес и пилоты решили выгрузить часть груза, чтобы обеспечить возможность подъема авиасудна.

      Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" должен был вылететь в Киев из Тегерана в 05:15 (по местному времени; 03:45 – по Киеву), однако вылет отложили до 06:12.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

      • Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      хто загинув під час катастрофи літака мау в Ірані
      Кто погиб во время катастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      • Иран уверяет, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета.
      • Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.
      • В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.
      • В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвали премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и власти Нидерландов.
      • Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательств от стран Запада.

      які країни вважають, що літак мау збили ракетою
      Какие страны считают, что самолет МАУ сбили ракетой / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики авиация Иран МАУ
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