В Иране назвали причину задержки вылета самолета МАУ перед катастрофой

Вылет пассажирского самолета МАУ из Ирана 8 января задержался на час в связи с отгрузкой части багажа пассажиров. Вскоре после взлета из аэропорта Тегерана он разбился с 176 людьми на борту.

Об этом рассказал глава отдела расследования чрезвычайных событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайфар, передает иранское агентство IRNA.

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Задержка была связана с запросом пилота выгрузить часть груза пассажиров на следующий рейс в аэропорт Украины,

– сказал он.

По его словам, обычно в связи с сезоном самолеты заправляют дополнительным топливом на случай, если самолет столкнется с непогодой в аэропорту назначения.

Поэтому после получения дополнительного топлива нагрузка самолета МАУ превысила допустимый вес и пилоты решили выгрузить часть груза, чтобы обеспечить возможность подъема авиасудна.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ" должен был вылететь в Киев из Тегерана в 05:15 (по местному времени; 03:45 – по Киеву), однако вылет отложили до 06:12.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Погибли все 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.



Кто погиб во время катастрофы самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Иран уверяет, что трагедия произошла из-за технических проблем самолета.

Президент МАУ Евгений Дыхне сообщил, что самолет был исправен. Последнее техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за два дня до авиакатастрофы в Иране.

В СНБО заявили о 7 версиях причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. Среди известных версий – возможное поражение российской ракетой.

В Пентагоне США считают, что украинский самолет МАУ в Иране был случайно сбит иранской зенитной ракетой. Такую же версию назвали премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Борис Джонсон и власти Нидерландов.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что самолет МАУ разбился в Иране после попадания в него ракеты. Однако эта версия пока не подтверждена, поэтому Украина ждет доказательств от стран Запада.



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