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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      В Ірані назвали причину затримки вильоту літака МАУ перед катастрофою

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      Літак МАУ затримався в Ірані на годину / avianews.com

      Виліт пасажирського літака МАУ з Ірану 8 січня затримався на годину у зв'язку з відвантаженням частини багажу пасажирів. Невдовзі після злету з аеропорту Тегерану він розбився з 176 людьми на борту.

      Про це розповів глава відділу розслідування надзвичайних подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайфар, передає іранське агентство IRNA.

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      Затримка була пов’язана із запитом пілота вивантажити частину вантажу пасажирів на наступний рейс до аеропорту України,
      – сказав він.

      За його словами, зазвичай у зв’язку з сезоном літаки заправляють додатковим паливом на випадок, якщо авіалайнер зіткнеться з негодою в аеропорту призначення.

      Тож після отримання додаткового палива навантаження літака МАУ перевищило допустиму вагу і пілоти вирішили вивантажити частину вантажу, щоб забезпечити можливість підйому авіасудна.

      Літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ" мав вилетіти до Києва з Тегерана о 05:15 (за місцевим часом; 03:45 – за Києвом), проте виліт відклали до 06:12.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      • Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752 Тегеран – Київ розбився зранку 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
      • Загинули усі 167 пасажирів (серед них – 2 українців) і 9 членів екіпажу (усі українці). Більшість із пасажирів – громадяни Ірану і Канади. 25 жертв авіакатастрофи – діти до 16 років.

      хто загинув під час катастрофи літака мау в Ірані
      Хто загинув під час катастрофи літака МАУ в Ірані / інфографіка 24 каналу

      • Іран запевняє, що трагедія сталася через технічні проблеми літака.
      • Президент МАУ Євгеній Дихне повідомив, що літак був справним. Останнє технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за два дні до авіакатастрофи в Ірані.
      • У РНБО заявили про 7 версій причин авіакатастрофи, три з яких є закритими. Остаточну версію озвучать після проведення всіх необхідних досліджень. Серед відомих версій – можливе ураження російською ракетою.
      • У Пентагоні США вважають, що український літак МАУ в Ірані був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Таку ж версію назвав прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Великобританії Борис Джонсон та влада Нідерландів.
      • Президент України Володимир Зеленський не виключив, що літак МАУ розбився в Ірані після влучання у нього ракети. Проте ця версія поки не є підтвердженою, тож Україна чекає на докази від країн Заходу.

      які країни вважають, що літак мау збили ракетою
      Які країни вважають, що літак МАУ збили ракетою / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані авіація МАУ
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