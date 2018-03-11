В Иране потерпел катастрофу самолет: все пассажиры погибли
В Иране разбился турецкий частный самолет, на борту которого находились от 11 до 20 человек. По данным местных СМИ, все они погибли.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Авария произошла на западе страны – в горах у города Шехре-Корд. Сообщается, что после столкновения с землей самолет загорелся.
Воздушное судно летело из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию.
Источник: 24 Канал
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