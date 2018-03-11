В Иране потерпел катастрофу самолет: все пассажиры погибли

В Иране разбился турецкий частный самолет, на борту которого находились от 11 до 20 человек. По данным местных СМИ, все они погибли.

Об этом сообщают местные СМИ. Читайте также: В Германии разбился самолет: есть жертвы Авария произошла на западе страны – в горах у города Шехре-Корд. Сообщается, что после столкновения с землей самолет загорелся. Воздушное судно летело из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию. According to Iranian emergency services attempts to find the precise location of the plane are ongoing, it crashed into a mountain and had between 11 and 20 people on board — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 11 березня 2018 р.