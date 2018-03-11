В Ірані зазнав катастрофи літак: всі пасажири загинули
В Ірані розбився турецький приватний літак, на борту якого перебували від 11 до 20 людей. За попередніми даними, всі вони загинули.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Аварія сталася на заході країни – в горах біля міста Шехре-Корд. Зазначається, що після зіткнення з землею літак загорівся.
Повітряне судно летіло з Об'єднаних Арабських Еміратів до Туреччини.
Джерело: 24 Канал
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