В Иркутске водитель сбил восемь сотрудников полиции

Мужчина на автомобиле врезался в группу полицейских. В результате инцидента восемь полицейских получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщила служба "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД в Иркутской области.

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В Иркутске автомобиль въехал в группу работников ГИБДД, которые принимали участие в операции по перехвату нарушителя.

Отмечается, что в результате аварии восемь полицейских получили травмы. Пятеро из них получили переломы, еще трое - ушибы.

В полиции сообщили, что сотрудники ГИБДД пытались задержать водителя, который нарушил правила дорожного движения. Им удалось заблокировать автомобиль нарушителя на мосту через реку Иркут. При оформлении полицейскими протокола задержания, в них въехал другой автомобиль.

Сейчас водитель, устроивший ДТП задержан. По предварительной информации он находится в состоянии алкогольного опьянения.