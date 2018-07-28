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У Іркутську водій збив вісім співробітників поліції

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Водій наїхав на патруль у Іркутську
Водій наїхав на патруль у Іркутську / Фото з відкритих джерел

Чоловік на автомобіль врізався у групу працівників поліції. Внаслідок інциденту вісім поліцейських отримали травми різного ступеня важкості.

Про це повідомила служба "Интерфакс" з посиланням на прес-службу ГУ МВС у Іркутській області.

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У Іркутську автомобіль в'їхав у групу працівників ДАІ, які брали участь у операції з перехоплення порушника.

Зазначається, що внаслідок аварії восьмеро поліцейських отримало травми. П'ятеро з них отримало переломи, ще троє – забої.

У поліції повідомили, що співробітники ДАІ намагалися затримати водія, який порушив правила дорожнього руху. Їм вдалося заблокувати автомобіль порушника на мосту через річку Іркут. Під час оформлення поліцейськими протоколу затримання, в них в'їхав інший автомобіль.

Наразі водія, що влаштував ДТП затримано. За попередньою інформацією він перебуває у стані алкогольного сп'яніння. 

Теги: Аварії та ДТП Новини Росії Алкоголь
Джерело: 24 Канал
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