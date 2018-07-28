У Іркутську водій збив вісім співробітників поліції
Чоловік на автомобіль врізався у групу працівників поліції. Внаслідок інциденту вісім поліцейських отримали травми різного ступеня важкості.
Про це повідомила служба "Интерфакс" з посиланням на прес-службу ГУ МВС у Іркутській області.
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У Іркутську автомобіль в'їхав у групу працівників ДАІ, які брали участь у операції з перехоплення порушника.
Зазначається, що внаслідок аварії восьмеро поліцейських отримало травми. П'ятеро з них отримало переломи, ще троє – забої.
У поліції повідомили, що співробітники ДАІ намагалися затримати водія, який порушив правила дорожнього руху. Їм вдалося заблокувати автомобіль порушника на мосту через річку Іркут. Під час оформлення поліцейськими протоколу затримання, в них в'їхав інший автомобіль.
Наразі водія, що влаштував ДТП затримано. За попередньою інформацією він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.
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