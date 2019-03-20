В Исландии истребители НАТО перехватили два российских самолета

В Исландии из-за российских противолодочных самолетов Ту-142 подняли по тревоге истребители НАТО.

Итальянские истребители прибыли на остров 11 марта и будут находиться там до 11 апреля, отметили в Morgunbladid.

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Они базируются там в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран Альянса.

Почему самолеты НАТО в Исландии? Ведь Исландия не имеет регулярных вооруженных сил, из военизированных структур имеется лишь береговая охрана. Другие вооруженные формирования в мирное время отсутствуют. Защиту страны осуществляет NATO, в который Исландия вступила еще в 1949 году. Исландия является единственным членом НАТО, которая не имеет постоянной армии.

Самолеты России были замечены на восточной границе воздушного сектора Исландии силами противовоздушной обороны.



Советский и российский дальний противолодочный самолет ТУ-142

Отметим, что истребители НАТО перехватывали российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в конце 2018 года.