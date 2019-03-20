09:51
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      В Исландии истребители НАТО перехватили два российских самолета

      136 Читати новину українською
      Итальянские истребители Eurofighter Typhoon
      Итальянские истребители Eurofighter Typhoon / prm.ua

      В Исландии из-за российских противолодочных самолетов Ту-142 подняли по тревоге истребители НАТО.

      Итальянские истребители прибыли на остров 11 марта и будут находиться там до 11 апреля, отметили в Morgunbladid.

      Читайте также: Украина – НАТО: 7 фактов, которые нужно знать

      Они базируются там в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран Альянса.

      Почему самолеты НАТО в Исландии? Ведь Исландия не имеет регулярных вооруженных сил, из военизированных структур имеется лишь береговая охрана. Другие вооруженные формирования в мирное время отсутствуют. Защиту страны осуществляет NATO, в который Исландия вступила еще в 1949 году. Исландия является единственным членом НАТО, которая не имеет постоянной армии.

      Самолеты России были замечены на восточной границе воздушного сектора Исландии силами противовоздушной обороны.

      ТУ-142
      Советский и российский дальний противолодочный самолет ТУ-142

      Отметим, что истребители НАТО перехватывали российские самолеты в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в конце 2018 года.

      blog_ava
      День весеннего равноденствия 2019: чем особенный, ритуалы и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      39552
      Теги: Новости России авиация Исландия НАТО
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      сегодня , 08:40 Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      Повернись живим 245
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 марта , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 3390
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      19 марта , 19:25 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      394
      Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      19 марта , 21:00 Рінат Ахметов і електроенергія: як олігарх наживається на українцях
      Сергій Лещенко 321
      Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев: что известно о политике
      19 марта , 20:10 Новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Токаев: что известно о политике
      4199
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      Инструкция по удовольствию в спальне: как выглядит "Камасутра" от IKEA
       5 марта , 15:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук