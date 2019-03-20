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      В Ісландії винищувачі НАТО перехопили два російські літаки

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      Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon
      Італійські винищувачі Eurofighter Typhoon / prm.ua

      В Ісландії через російські протичовнові літаки Ту-142 підняли по тривозі винищувачі НАТО.

      Італійські винищувачі прибули на острів 11 березня й перебуватимуть там до 11 квітня, зазначили у Morgunbladid.

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      Вони базуються там у рамках програми НАТО з повітряної оборони країн Альянсу.

      Чому літаки НАТО в Ісландії? Адже Ісландія не має регулярних збройних сил, із воєнізованих структур є лише берегова охорона. Інші збройні формування в мирний час відсутні. Захист країни здійснює NATO, до якого Ісландія вступила ще у 1949 році. Ісландія є єдиним членом Альянсу, який не має постійної армії.

      Літаки Росії були помічені на східній межі повітряного сектора Ісландії силами протиповітряної оборони.

      ТУ-142
      Радянський і російський дальній протичовновий літак ТУ-142

      Зазначимо, що винищувачі НАТО вже перехоплювали російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем наприкінці 2018 року.

      blog_ava
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      Теги: НАТО Ісландія Новини Росії авіація
      Джерело: 24 Канал
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