В Ісландії винищувачі НАТО перехопили два російські літаки

В Ісландії через російські протичовнові літаки Ту-142 підняли по тривозі винищувачі НАТО.

Італійські винищувачі прибули на острів 11 березня й перебуватимуть там до 11 квітня, зазначили у Morgunbladid.

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Вони базуються там у рамках програми НАТО з повітряної оборони країн Альянсу.

Чому літаки НАТО в Ісландії? Адже Ісландія не має регулярних збройних сил, із воєнізованих структур є лише берегова охорона. Інші збройні формування в мирний час відсутні. Захист країни здійснює NATO, до якого Ісландія вступила ще у 1949 році. Ісландія є єдиним членом Альянсу, який не має постійної армії.

Літаки Росії були помічені на східній межі повітряного сектора Ісландії силами протиповітряної оборони.



Радянський і російський дальній протичовновий літак ТУ-142

Зазначимо, що винищувачі НАТО вже перехоплювали російські літаки у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем наприкінці 2018 року.