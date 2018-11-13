В Испании произошел мощный взрыв на заводе пиротехники: есть погибшие

В понедельник, 12 ноября, на пиротехническом заводе в провинции Андалусия на юге Испании произошел взрыв. В результате три человека погибло, еще трое получили ранения.

Об этом сообщило издание Publico.

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На фабрике работало шесть человек. На место происшествия прибыли пожарные службы, правоохранители и кареты скорой помощи.

️ Los servicios de #emergencia trabajan en estos momentos en la resolución de un accidente en una fábrica de material pirotécnico en #Guadix #Granada. Si ves humo por la zona, no te asustes, los servicios operativos están actuando en el lugar. — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 12 листопада 2018 р.

Известно, что на этом же заводе последний раз взрыв произошел в 2004 году, тогда погибло два человека.

Напомним, в Турции на базе вооруженных сил страны в провинции Хаккяри произошел взрыв. В результате 25 военных получили ранения и еще семь человек сейчас разыскивают. Предварительно, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения. По информации некоторых СМИ, во время стрельбы из тяжелого оружия произошел несчастный случай.