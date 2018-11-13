08:55
13 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Комплексы Путина. Собчак против Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:34, 12 ноября
      Вести.UA. Перевоплощение Ляшко. Месть Барни
      Вєсті.UA
      21:42, 12 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, 9 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      В Испании произошел мощный взрыв на заводе пиротехники: есть погибшие

      8 Читати новину українською
      В Испании произошел мощный взрыв на заводе пиротехники
      В Испании произошел мощный взрыв на заводе пиротехники / www.efe.com

      В понедельник, 12 ноября, на пиротехническом заводе в провинции Андалусия на юге Испании произошел взрыв. В результате три человека погибло, еще трое получили ранения.

      Об этом сообщило издание Publico.

      Читайте также: Теракт в Сомали: число жертв взрывов превысило 50 человек; фото 18+

      На фабрике работало шесть человек. На место происшествия прибыли пожарные службы, правоохранители и кареты скорой помощи.

      Известно, что на этом же заводе последний раз взрыв произошел в 2004 году, тогда погибло два человека.

      Напомним, в Турции на базе вооруженных сил страны в провинции Хаккяри произошел взрыв. В результате 25 военных получили ранения и еще семь человек сейчас разыскивают. Предварительно, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения. По информации некоторых СМИ, во время стрельбы из тяжелого оружия произошел несчастный случай.

      Теги: Жертвы Взрыв
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      сегодня , 08:40 Действительно ли Украина проиграла информационную войну
      Юрій Бутусов
      "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      сегодня , 08:00 "Потім вони доберуться до нас звичайних, занадто балакучих громадян": як боролася Гандзюк
      Віталій Дейнега
      Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      сегодня , 00:01 Умер Стэн Ли: биография культового создателя комиксов Marvel
      Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      12 ноября , 23:00 Яку небезпеку становлять Вакарчук та Зеленський на президенських виборах
      Роман Кравець
      Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      12 ноября , 22:00 Как "долго" в Луганске помнили о теракте в Керчи
      Ольга Черненко
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      На севере Франции открыли филиал Лувра
       5 декабря 2012 , 18:46
      В центральной части США бушует непогода
       16 апреля , 10:39
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук