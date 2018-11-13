В Испании произошел мощный взрыв на заводе пиротехники: есть погибшие
В понедельник, 12 ноября, на пиротехническом заводе в провинции Андалусия на юге Испании произошел взрыв. В результате три человека погибло, еще трое получили ранения.
Об этом сообщило издание Publico.
Читайте также: Теракт в Сомали: число жертв взрывов превысило 50 человек; фото 18+
На фабрике работало шесть человек. На место происшествия прибыли пожарные службы, правоохранители и кареты скорой помощи.
Известно, что на этом же заводе последний раз взрыв произошел в 2004 году, тогда погибло два человека.
Напомним, в Турции на базе вооруженных сил страны в провинции Хаккяри произошел взрыв. В результате 25 военных получили ранения и еще семь человек сейчас разыскивают. Предварительно, причиной инцидента стал взрыв боеприпасов тяжелого вооружения. По информации некоторых СМИ, во время стрельбы из тяжелого оружия произошел несчастный случай.