В Іспанії стався потужний вибух на заводі піротехніки: є загиблі

У понеділок, 12 листопада, на піротехнічному заводі в провінції Андалусія на півдні Іспанії стався вибух. У результаті троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомило видання Publico.

Читайте також: Теракт у Сомалі: кількість жертв вибухів перевищила 50 осіб; фото 18+

На фабриці працювали шестеро осіб. На місці події прибули пожежні служби, правоохоронці та карети швидкої допомоги.

️ Los servicios de #emergencia trabajan en estos momentos en la resolución de un accidente en una fábrica de material pirotécnico en #Guadix #Granada. Si ves humo por la zona, no te asustes, los servicios operativos están actuando en el lugar. — Emergencias 112 (@E112Andalucia) 12 листопада 2018 р.

Відомо, що на цьому ж заводі останній раз вибух стався у 2004 році, тоді загинули дві людини.

Нагадаємо, у Туреччині на базі збройних сил країни у провінції Хаккярі стався вибух. У результаті 25 військових зазнали поранень і ще сім осіб зараз розшукують. Попередньо, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння. За інформацією деяких ЗМІ, під час стрільби із важкої зброї стався нещасний випадок.