В Іспанії стався потужний вибух на заводі піротехніки: є загиблі
У понеділок, 12 листопада, на піротехнічному заводі в провінції Андалусія на півдні Іспанії стався вибух. У результаті троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомило видання Publico.
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На фабриці працювали шестеро осіб. На місці події прибули пожежні служби, правоохоронці та карети швидкої допомоги.
Відомо, що на цьому ж заводі останній раз вибух стався у 2004 році, тоді загинули дві людини.
Нагадаємо, у Туреччині на базі збройних сил країни у провінції Хаккярі стався вибух. У результаті 25 військових зазнали поранень і ще сім осіб зараз розшукують. Попередньо, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння. За інформацією деяких ЗМІ, під час стрільби із важкої зброї стався нещасний випадок.