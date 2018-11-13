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      В Іспанії стався потужний вибух на заводі піротехніки: є загиблі

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      В Іспанії стався потужний вибух на заводі піротехніки
      В Іспанії стався потужний вибух на заводі піротехніки / www.efe.com

      У понеділок, 12 листопада, на піротехнічному заводі в провінції Андалусія на півдні Іспанії стався вибух. У результаті троє людей загинули, ще троє зазнали поранень.

      Про це повідомило видання Publico.

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      На фабриці працювали шестеро осіб. На місці події прибули пожежні служби, правоохоронці та карети швидкої допомоги.

      Відомо, що на цьому ж заводі останній раз вибух стався у 2004 році, тоді загинули дві людини.

      Нагадаємо, у Туреччині на базі збройних сил країни у провінції Хаккярі стався вибух. У результаті 25 військових зазнали поранень і ще сім осіб зараз розшукують. Попередньо, причиною інциденту став вибух боєприпасів важкого озброєння. За інформацією деяких ЗМІ, під час стрільби із важкої зброї стався нещасний випадок.

      Теги: Вибух Жертви
      Джерело: 24 Канал
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