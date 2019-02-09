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      В Испании столкнулись поезда: 1 человек погиб, около 100 пострадали

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      В Испании столкнулись поезда: 1 человек погиб, около 100 пострадали
      В Испании столкнулись поезда: 1 человек погиб, около 100 пострадали / Twitter-сторінка JuntsxCat Terrassa

      Возле испанской Барселоны вечером 8 февраля столкнулись 2 пассажирских поезда. Они столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса. Один из поездов направлялся в Барселону, а другой в Манресы.

      В результате столкновения поездов 1 человек погиб, 95 получили травмы и ранения, сообщили в управлении гражданской защиты Каталонии. Так, 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще 76 получили незначительные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

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      Погибшим в аварии оказался 26-летний машинист поезда.

      После столкновения один из поездов сошел с рельсов, поэтому движение поездов на участке остановили. Пока неизвестно, почему 2 поезда оказались на одной колее.

      На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция.

      Іспанія зіткнення поїзди аварія жертви загиблі поранені
      Фото с места столкновения поездов возле Барселоны

      Іспанія аварія поїзди ДТП жертви зіткнення потягів Барселона Каталонія
      Один из поездов, столкнувшихся в Испании

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Аварии и ДТП Европа Железная дорога
      Источник: 24 канал
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