В Испании столкнулись поезда: 1 человек погиб, около 100 пострадали
Возле испанской Барселоны вечером 8 февраля столкнулись 2 пассажирских поезда. Они столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса. Один из поездов направлялся в Барселону, а другой в Манресы.
В результате столкновения поездов 1 человек погиб, 95 получили травмы и ранения, сообщили в управлении гражданской защиты Каталонии. Так, 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще 76 получили незначительные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.
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Погибшим в аварии оказался 26-летний машинист поезда.
После столкновения один из поездов сошел с рельсов, поэтому движение поездов на участке остановили. Пока неизвестно, почему 2 поезда оказались на одной колее.
На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция.
Фото с места столкновения поездов возле Барселоны
Один из поездов, столкнувшихся в Испании