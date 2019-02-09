В Испании столкнулись поезда: 1 человек погиб, около 100 пострадали

Возле испанской Барселоны вечером 8 февраля столкнулись 2 пассажирских поезда. Они столкнулись "лоб в лоб" на линии между городами Сан-Висенте-де-Кастельет и Манреса. Один из поездов направлялся в Барселону, а другой в Манресы.

В результате столкновения поездов 1 человек погиб, 95 получили травмы и ранения, сообщили в управлении гражданской защиты Каталонии. Так, 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 16 – в удовлетворительном, еще 76 получили незначительные травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

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Погибшим в аварии оказался 26-летний машинист поезда.

После столкновения один из поездов сошел с рельсов, поэтому движение поездов на участке остановили. Пока неизвестно, почему 2 поезда оказались на одной колее.

На месте катастрофы работают спасатели, врачи и полиция.

S'enduen amb un altre tren els ferits que no han pogut evacuar ni sortir pel seu propi peu #castellgali pic.twitter.com/Acz9OPAo3g — Nati Adell (@Natiadell) 8 февраля 2019 г.

Un problema de senyalització, possible causa de l’accident de trens a #Castellgalí @rod4cat | Un d’ells ha circulat per una via equivocada, en direcció contrària. Tot i la frenada, no ha pogut evitar el xoc | @Laura_Mesa_ pic.twitter.com/obmklAWQRB — L'Informatiu (@linformatiu_tve) 8 февраля 2019 г.



Фото с места столкновения поездов возле Барселоны

#Update: At least 1 person dead and at least 16 people injured and one in critical life threatening condition, when two trains collided with each other in #Spain in the region of #Manresa just outside the Catalonian city of #Barcelona. pic.twitter.com/mQu8XyqtIE — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 8 февраля 2019 г.

Per 2n cop en dos mesos un accident mortal de @Renfe ha colpit #Manresa i la nostra comarca. El nostre condol als familiars de la víctima mortal i tot el suport a les persones ferides. Gràcies a @emergenciescat @bomberscat @mossos @policiamanresa @CreuRojaCAT per la gran feina pic.twitter.com/ilZ1DyiENm — Marc Aloy Guàrdia (@marc_aloy) 8 февраля 2019 г.



Один из поездов, столкнувшихся в Испании