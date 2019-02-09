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      В Іспанії зіткнулися потяги: 1 людина загинула, близько 100 постраждали

      59 Читать новость на русском
      В Іспанії зіткнулися 2 потяги: 1 людина загинула, близько 100 постраждали
      В Іспанії зіткнулися 2 потяги: 1 людина загинула, близько 100 постраждали / Twitter-сторінка JuntsxCat Terrassa

      Біля іспанської Барселони ввечері 8 лютого зіткнулися 2 пасажирських потяги. Вони зіткнулися "лоб у лоб" на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса. Один з потягів прямував до Барселони, а інший до Манреси.

      Внаслідок зіткнення потягів 1 людина загинула, 95 зазнали травм і поранень, повідомили в управлінні цивільного захисту Каталонії. Так, 3 постраждалих перебувають у важкому стані, 16 – у задовільному, ще 76 отримали незначні травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

      Читайте також: У Канаді потяг зійшов з рейок: є загиблі

      Загиблим в аварії виявився 26-річний машиніст потяга.

      Після зіткнення один із потягів зійшов із рейок, тож рух поїздів на ділянці зупинили. Наразі невідомо, чому 2 потяги опинилися на одній колії.

      На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліція.

      Іспанія зіткнення поїзди аварія жертви загиблі поранені
      Фото з місця зіткнення поїздів біля Барселони

      Іспанія аварія поїзди ДТП жертви зіткнення потягів Барселона Каталонія
      Один із потягів, що зіткнулися в Іспанії

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      Теги: Європа Аварії та ДТП Жертви Залізниця
      Джерело: 24 канал
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