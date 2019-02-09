В Іспанії зіткнулися потяги: 1 людина загинула, близько 100 постраждали

Біля іспанської Барселони ввечері 8 лютого зіткнулися 2 пасажирських потяги. Вони зіткнулися "лоб у лоб" на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса. Один з потягів прямував до Барселони, а інший до Манреси.

Внаслідок зіткнення потягів 1 людина загинула, 95 зазнали травм і поранень, повідомили в управлінні цивільного захисту Каталонії. Так, 3 постраждалих перебувають у важкому стані, 16 – у задовільному, ще 76 отримали незначні травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

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Загиблим в аварії виявився 26-річний машиніст потяга.

Після зіткнення один із потягів зійшов із рейок, тож рух поїздів на ділянці зупинили. Наразі невідомо, чому 2 потяги опинилися на одній колії.

На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліція.

S'enduen amb un altre tren els ferits que no han pogut evacuar ni sortir pel seu propi peu #castellgali pic.twitter.com/Acz9OPAo3g — Nati Adell (@Natiadell) 8 февраля 2019 г.

Un problema de senyalització, possible causa de l’accident de trens a #Castellgalí @rod4cat | Un d’ells ha circulat per una via equivocada, en direcció contrària. Tot i la frenada, no ha pogut evitar el xoc | @Laura_Mesa_ pic.twitter.com/obmklAWQRB — L'Informatiu (@linformatiu_tve) 8 февраля 2019 г.



Фото з місця зіткнення поїздів біля Барселони

#Update: At least 1 person dead and at least 16 people injured and one in critical life threatening condition, when two trains collided with each other in #Spain in the region of #Manresa just outside the Catalonian city of #Barcelona. pic.twitter.com/mQu8XyqtIE — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 8 февраля 2019 г.

Per 2n cop en dos mesos un accident mortal de @Renfe ha colpit #Manresa i la nostra comarca. El nostre condol als familiars de la víctima mortal i tot el suport a les persones ferides. Gràcies a @emergenciescat @bomberscat @mossos @policiamanresa @CreuRojaCAT per la gran feina pic.twitter.com/ilZ1DyiENm — Marc Aloy Guàrdia (@marc_aloy) 8 февраля 2019 г.



Один із потягів, що зіткнулися в Іспанії