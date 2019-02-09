В Іспанії зіткнулися потяги: 1 людина загинула, близько 100 постраждали
Біля іспанської Барселони ввечері 8 лютого зіткнулися 2 пасажирських потяги. Вони зіткнулися "лоб у лоб" на лінії між містами Сан-Вісенте-де-Кастельєт і Манреса. Один з потягів прямував до Барселони, а інший до Манреси.
Внаслідок зіткнення потягів 1 людина загинула, 95 зазнали травм і поранень, повідомили в управлінні цивільного захисту Каталонії. Так, 3 постраждалих перебувають у важкому стані, 16 – у задовільному, ще 76 отримали незначні травми. Усіх постраждалих доправили до лікарні.
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Загиблим в аварії виявився 26-річний машиніст потяга.
Після зіткнення один із потягів зійшов із рейок, тож рух поїздів на ділянці зупинили. Наразі невідомо, чому 2 потяги опинилися на одній колії.
На місці катастрофи працюють рятувальники, лікарі та поліція.
Фото з місця зіткнення поїздів біля Барселони
Один із потягів, що зіткнулися в Іспанії