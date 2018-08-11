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В Италии муравей пытался "похитить" из ювелирного магазина бриллиант: видео

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В Италии муравей пытался похитить бриллиант из ювелирного
В Италии муравей пытался похитить бриллиант из ювелирного / скрин из видео

Очевидцы сняли видео того, как в одном из итальянских ювелирных магазинов муравей пытался украсть бриллиант. На ролике насекомое прытко катит перед собой блестящий камешек.

Соответствующее видео было размещено в сети.

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Пользователей соцсетей очень порадовали попытки муравья. В своих комментариях под видео люди пишут, что хотели бы иметь личную армию насекомых с такими умениями в распоряжении.

В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья-муравья в течение нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратился за комментариями к студии "Marvel", но не получил от них опровержения причастности к этому преступлению,
– пошутили в сети, имея в виду фильм "Человек-муравей".

"Тренирую муравьев. Дорого", "Он просто пытается сделать свою королеву счастливой", "А где можно купить парочку таких?" – отозвались другие шутники.

Смотрите видео, как муравей ворует бриллиант:

 

Теги: мир животных Курьезные новости
Источник: 24 канал
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