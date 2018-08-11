08:12
11 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
  • вівторок
    31°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, 10 серпня
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, 10 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Італії мураха намагалась "викрасти" із ювелірного магазину діамант: відео

361 Читать новость на русском
В Італії мураха намагалася викрасти діамант із ювелірного
В Італії мураха намагалася викрасти діамант із ювелірного / скрін із відео

Очевидці зняли відео того, як в одному із італійський ювелірних магазинів мураха намагалася вкрасти діамант. На ролику комаха прудко котить перед собою блискучий камінчик.

Відповідне відео було розміщене у мережі.

Читайте також: Несправжні розетки: пранкер жорстоко потролив пасажирів аеропорту

Користувачів соцмереж дуже потішили спроби мурашки. У своїх коментарях під відео люди пишуть, що хотіли б мати особисту армію комах із такими вміннями у своєму розпорядженні.

У ювелірному магазині Італії сталася зухвала спроба вкрасти діамант. Невідомий у костюмі мурашки-мурашки протягом декількох хвилин незворушно намагався винести дорогоцінний камінь. Я звернувся за коментарями до студії "Marvel", але не отримав від них спростування причетності до цього злочину,
– пожартували у мережі, маючи на увазі фільм "Людина-мураха".

"Треную мурах. Дорого", "Вона просто намагається зробити свою королеву щасливою", "А де можна купити парочку таких?" – відізвалися інші жартівники.

Дивіться відео, як мураха краде діамант:

 

Теги: світ тварин Курйозні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУ
10 серпня, 22:21 Головні новини 10 серпня: суд закрив справу Кернеса, ДТП на Запоріжжі і нова українська САУ
Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
10 серпня, 22:01 Чем больше мы поднимаем шума вокруг Сенцова, тем больше Путин получает удовольствия
Альфред Кох
"Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
10 серпня, 20:02 "Небезпечний" Вінні-Пух, або Чому китайська цензура не розуміє гумору
Борис Немировський
Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
10 серпня, 20:00 Як саботаж боротьби з корупцією штовхає нас до авторитаризму
Олександра Дрік
У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
10 серпня, 19:01 У той день, як він потрапив у полон, я дізналась, що вагітна, – дружина військовополоненого
Катерина Петренко
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено
4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій
 22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну
22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці
 10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)
 26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки
 4 січня 2016 , 00:25
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук