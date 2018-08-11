В Італії мураха намагалась "викрасти" із ювелірного магазину діамант: відео

Очевидці зняли відео того, як в одному із італійський ювелірних магазинів мураха намагалася вкрасти діамант. На ролику комаха прудко котить перед собою блискучий камінчик.

Відповідне відео було розміщене у мережі.

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Користувачів соцмереж дуже потішили спроби мурашки. У своїх коментарях під відео люди пишуть, що хотіли б мати особисту армію комах із такими вміннями у своєму розпорядженні.

У ювелірному магазині Італії сталася зухвала спроба вкрасти діамант. Невідомий у костюмі мурашки-мурашки протягом декількох хвилин незворушно намагався винести дорогоцінний камінь. Я звернувся за коментарями до студії "Marvel", але не отримав від них спростування причетності до цього злочину,

– пожартували у мережі, маючи на увазі фільм "Людина-мураха".

"Треную мурах. Дорого", "Вона просто намагається зробити свою королеву щасливою", "А де можна купити парочку таких?" – відізвалися інші жартівники.

Дивіться відео, як мураха краде діамант: