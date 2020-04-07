В Италии пенсионерка 11 раз на день выходила в магазин: ее оштрафовали
Из-за эпидемии коронавируса в Италии ввели серьезные ограничения. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин. Пожилая женщина пренебрегла ограничениями и получила штраф.
Пенсионерка в течение дня 11 раз сходила в магазин, сообщает La Stampa. Инцидент случился на северо-востоке Италии в городке Градо.
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Сначала правоохранители заметили женщину на улицах города, однако не придали этому большого значения. Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры таки призвали ее остаться дома, однако и это не подействовало.
Когда пожилая женщина вышла в магазин одиннадцатый раз, то полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом, если пенсионерка не оплатит его в течение 30 дней, сумма увеличится до 400 евро.
Интересно, что одной из первых покупок итальянки были два сэндвича.
Что известно о коронавирусе в Италии
- Италия до сих пор остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
- От начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 16 523 человека.
- В то же время за 6 апреля в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
- В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
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