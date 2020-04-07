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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Италии пенсионерка 11 раз на день выходила в магазин: ее оштрафовали

      - Читати новину українською
      Итальянка посетила магазин 11 раз / pinterest.com

      Из-за эпидемии коронавируса в Италии ввели серьезные ограничения. Гражданам не разрешено покидать свои дома без обоснованных причин, одной из которых считается поход в магазин. Пожилая женщина пренебрегла ограничениями и получила штраф.

      Пенсионерка в течение дня 11 раз сходила в магазин, сообщает La Stampa. Инцидент случился на северо-востоке Италии в городке Градо.

      Тем временем в Польше Полицейские устроили барбекю во время эпидемии: их накажут

      Сначала правоохранители заметили женщину на улицах города, однако не придали этому большого значения. Когда она в очередной раз отправилась совершать покупки, офицеры таки призвали ее остаться дома, однако и это не подействовало.

      Когда пожилая женщина вышла в магазин одиннадцатый раз, то полиция выписала ей штраф в размере 280 евро. При этом, если пенсионерка не оплатит его в течение 30 дней, сумма увеличится до 400 евро.

      Интересно, что одной из первых покупок итальянки были два сэндвича.

      Что известно о коронавирусе в Италии

      • Италия до сих пор остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
      • От начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 16 523 человека.
      • В то же время за 6 апреля в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
      • В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

      коронавірус залишатися вдома навіщо причини
      Почему стоит оставаться дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Курьезные новости Штрафы
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