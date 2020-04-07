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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Італії пенсіонерка 11 разів на день виходила в магазин: її оштрафували

      - Читать новость на русском
      Італійка відвідала магазин 11 раз / pinterest.com

      Через епідемію коронавірусу в Італїі ввели серйозні обмеження. Громадянам не дозволено залишати свої будинки без обґрунтованих причин, однією з яких вважається похід в магазин. Літня жінка знехтувала обмеженнями та отримала штраф.

      Пенсіонерка протягом дня 11 разів сходила в магазин, повідомляє La Stampa. Інцидент трапився на північному сході Італії в містечку Градо.

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      Спершу правоохоронці помітили жінку на вулицях містах, однак не надали цьому великого значення. Коли вона в черговий раз вирушила здійснювати покупки, офіцери таки закликали її залишитися вдома, проте і це не подіяло.

      Коли літня жінка вийшла в магазин одинадцятий раз, то поліція виписала їй штраф у розмірі 280 євро. При цьому, якщо пенсіонерка не сплатить його протягом 30 днів, сума збільшиться до 400 євро.

      Цікаво, що однією з перших покупок італійки були два сендвічі.

      Що відомо про коронавірус в Італії

      • Італія досі залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в світі.
      • Від початку епідемії в Італії понад 132 тисячі людей заразились коронавірусом, померли – 16 523 людини.
      • Водночас за 6 квітня в Італії зафіксували 636 смертей – це найнижчий показник з 23 березня.
      • В країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.

      коронавірус залишатися вдома навіщо причини
      Чому варто залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус COVID-19 Курйозні новини Штрафи
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