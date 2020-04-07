У Польщі поліцейські влаштували барбекю під час епідемії: їх покарають

У Польщі посилили карантин через епідемію коронавірусу. Однак у місті Познань вісім поліцейських проігнорували обмежувальні заходи та зібрались на барбекю.

Поліцейські покинули свої службові райони, приїхали з різних сторін Познані на озеро Мальта і розпалили барбекю в зеленій зоні біля води, повідомляє RMF24.

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Колеги копів дізналися про правопорушення та пообіцяли, що поліціянтів покарають.

Покарання будуть суворими,

– заявили в поліції.

Кожного з восьми порушників уже оштрафували на 500 злотих (приблизно 3 тисячі 250 гривень) за "грубе порушення постанови уряду від 1 квітня про боротьбу з СOVID-19".

Зауважимо, що у Польщі за порушення карантину карають штрафом від 500 злотих і вище.

Що відомо про коронавірус у Польщі

Станом на 7 квітня у Польщі на коронавірус захворіли 4 532 людини, померли – 111.

Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки.

Неповнолітні особи можуть виходити на вулицю лише у супроводі дорослих.

Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.



Чому треба залишатися вдома під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу