У Польщі поліцейські влаштували барбекю під час епідемії: їх покарають
У Польщі посилили карантин через епідемію коронавірусу. Однак у місті Познань вісім поліцейських проігнорували обмежувальні заходи та зібрались на барбекю.
Поліцейські покинули свої службові райони, приїхали з різних сторін Познані на озеро Мальта і розпалили барбекю в зеленій зоні біля води, повідомляє RMF24.
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Колеги копів дізналися про правопорушення та пообіцяли, що поліціянтів покарають.
Покарання будуть суворими,
– заявили в поліції.
Кожного з восьми порушників уже оштрафували на 500 злотих (приблизно 3 тисячі 250 гривень) за "грубе порушення постанови уряду від 1 квітня про боротьбу з СOVID-19".
Зауважимо, що у Польщі за порушення карантину карають штрафом від 500 злотих і вище.
Що відомо про коронавірус у Польщі
- Станом на 7 квітня у Польщі на коронавірус захворіли 4 532 людини, померли – 111.
- Країна оголосила 20 березня режим епідемії: працюють продуктові магазини та аптеки.
- Неповнолітні особи можуть виходити на вулицю лише у супроводі дорослих.
- Польща очікує на пік коронавірусу в травні – червні. В польському уряді вважають, що країна – лише на початку боротьби з захворюванням.
Чому треба залишатися вдома під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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