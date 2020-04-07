В Польше группа полицейских устроили барбекю во время эпидемии: их накажут

В Польше усилили карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако в городе Познань восемь полицейских проигнорировали ограничительные меры и собрались на барбекю.

Полицейские покинули свои служебные районы, приехали с разных уголков Познани на озеро Мальта и разожгли барбекю в зеленой зоне возле воды, сообщает RMF24.

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Коллеги копов узнали о правонарушении и пообещали, что полицейских накажут.

Наказание будет суровым,

– заявили в полиции.

Каждого из восьми нарушителей уже оштрафовали на 500 злотых (примерно 3 тысячи 250 гривен) за "грубое нарушение постановления правительства от 1 апреля о борьбе с СOVID-19".

Заметим, что в Польше за нарушение карантина наказывают штрафом от 500 злотых и выше.

Что известно о коронавирусе в Польше

По состоянию на 7 апреля в Польше коронавирусом заболели 4532 человека, умерли – 111.

Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.

Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.



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