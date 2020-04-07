В Польше группа полицейских устроили барбекю во время эпидемии: их накажут
В Польше усилили карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако в городе Познань восемь полицейских проигнорировали ограничительные меры и собрались на барбекю.
Полицейские покинули свои служебные районы, приехали с разных уголков Познани на озеро Мальта и разожгли барбекю в зеленой зоне возле воды, сообщает RMF24.
Узнайте больше Карантин в Украине и мире: где более жесткие ограничения
Коллеги копов узнали о правонарушении и пообещали, что полицейских накажут.
Наказание будет суровым,
– заявили в полиции.
Каждого из восьми нарушителей уже оштрафовали на 500 злотых (примерно 3 тысячи 250 гривен) за "грубое нарушение постановления правительства от 1 апреля о борьбе с СOVID-19".
Заметим, что в Польше за нарушение карантина наказывают штрафом от 500 злотых и выше.
Что известно о коронавирусе в Польше
- По состоянию на 7 апреля в Польше коронавирусом заболели 4532 человека, умерли – 111.
- Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.
- Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
- Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.
Почему надо оставаться дома во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Коломойский проиграл суд в Британии: "Приватбанк" рассчитывает получить 3 миллиарда долларовсегодня , 12:32
-
Как Беларусь борется с коронавирусом: эксклюзивный комментарий журналистасегодня , 12:24
-
Последнее предупреждение: владелец похоронной фирмы возил гроб с надписью "Сиди дома"сегодня , 14:34
-
Лерос положительный персонаж, я не давала указания что-то на него искать, – Венедиктовасегодня , 14:01
-
Рекордное количество правок в "антиколомойский" законопроект: что говорят авторысегодня , 17:33
-
Где установлены блокпосты по Украине: инфографикасегодня , 15:25