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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Польше группа полицейских устроили барбекю во время эпидемии: их накажут

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      В Польше группа полицейских устроили барбекю / pinterest.fr

      В Польше усилили карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако в городе Познань восемь полицейских проигнорировали ограничительные меры и собрались на барбекю.

      Полицейские покинули свои служебные районы, приехали с разных уголков Познани на озеро Мальта и разожгли барбекю в зеленой зоне возле воды, сообщает RMF24.

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      Коллеги копов узнали о правонарушении и пообещали, что полицейских накажут.

      Наказание будет суровым,
      – заявили в полиции.

      Каждого из восьми нарушителей уже оштрафовали на 500 злотых (примерно 3 тысячи 250 гривен) за "грубое нарушение постановления правительства от 1 апреля о борьбе с СOVID-19".

      Заметим, что в Польше за нарушение карантина наказывают штрафом от 500 злотых и выше.

      Что известно о коронавирусе в Польше

      • По состоянию на 7 апреля в Польше коронавирусом заболели 4532 человека, умерли – 111.
      • Страна объявила 20 марта режим эпидемии: работают продуктовые магазины и аптеки.
      • Несовершеннолетние лица могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
      • Польша ожидает пик коронавируса в мае – июне. В польском правительстве считают, что страна – лишь в начале борьбы с заболеванием.

      залишатися вдома коронавірус навіщо
      Почему надо оставаться дома во время эпидемии коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Штрафы Курьезные новости Новости Польши
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