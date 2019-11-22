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      В Италии задержали пенсионерку, которая 50 лет ездила без водительских прав

      0 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / stockphoto.com

      В Италии задержали и оштрафовали 77-летнюю женщину. Она на протяжении 50 лет управляла авто без водительских прав.

      Полицейские поймали пенсионерку после того, как она попала в ДТП с 2 автомобилями в провинции Тревизо, пишет Il Gazettino.

      Было и такое: Найденную картину на кухне у пенсионерки продали за 24 миллиона евро: фото

      Правоохранители утверждают, что женщина не имела прав. Более того, в базе данных нет ни следа водительских документов. Сама пенсионерка убеждает, что потеряла их много лет назад.

      Женщине выписали штраф в размере 5 тысяч 110 евро и арестовали автомобиль.

      Кстати, недавно в Колумбии 81-летняя пенсионерка пыталась перевезти 17 килограммов кокаина. Ее задержали правоохранители. Как это было – читайте здесь.

      К теме: Пенсионерам ошибочно прислали 20 килограммов наркотиков

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости
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