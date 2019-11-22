В Италии задержали пенсионерку, которая 50 лет ездила без водительских прав

В Италии задержали и оштрафовали 77-летнюю женщину. Она на протяжении 50 лет управляла авто без водительских прав.

Полицейские поймали пенсионерку после того, как она попала в ДТП с 2 автомобилями в провинции Тревизо, пишет Il Gazettino.

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Правоохранители утверждают, что женщина не имела прав. Более того, в базе данных нет ни следа водительских документов. Сама пенсионерка убеждает, что потеряла их много лет назад.

Женщине выписали штраф в размере 5 тысяч 110 евро и арестовали автомобиль.

Кстати, недавно в Колумбии 81-летняя пенсионерка пыталась перевезти 17 килограммов кокаина. Ее задержали правоохранители. Как это было – читайте здесь.

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