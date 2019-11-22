В Італії затримали пенсіонерку, яка 50 років їздила без водійських прав

В Італії затримали і оштрафували 77-річну жінку. Вона упродовж 50 років керувала авто без водійських прав.

Поліцейські впіймали пенсіонерку після того, як вона потрапила в ДТП з 2 автомобілями у провінції Тревізо, пише Il Gazettino.

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Правоохоронці стверджують, що жінка не мала прав. Більше того, у базі даних немає жодного сліду про водійські документи. Сама пенсіонерка переконує, що загубила їх багато років тому.

Жінці виписали штраф у розмірі 5 тисяч 110 євро і заарештували автомобіль.

До речі, нещодавно у Колумбії 81-річна пенсіонерка намагалася перевезти 17 кілограмів кокаїну. Її затримали правоохоронці. Як це було – читайте тут.

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