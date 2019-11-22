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      В Італії затримали пенсіонерку, яка 50 років їздила без водійських прав

      370 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото / stockphoto.com

      В Італії затримали і оштрафували 77-річну жінку. Вона упродовж 50 років керувала авто без водійських прав.

      Поліцейські впіймали пенсіонерку після того, як вона потрапила в ДТП з 2 автомобілями у провінції Тревізо, пише Il Gazettino.

      Було й таке: Знайдену картину на кухні в пенсіонерки продали за 24 мільйони євро: фото

      Правоохоронці стверджують, що жінка не мала прав. Більше того, у базі даних немає жодного сліду про водійські документи. Сама пенсіонерка переконує, що загубила їх багато років тому.

      Жінці виписали штраф у розмірі 5 тисяч 110 євро і заарештували автомобіль.

      До речі, нещодавно у Колумбії 81-річна пенсіонерка намагалася перевезти 17 кілограмів кокаїну. Її затримали правоохоронці. Як це було – читайте тут.

      До теми: Пенсіонерам помилково надіслали 20 кілограмів наркотиків

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини
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