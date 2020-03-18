10:08
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Италии задержали украинку, которая продавала медицинские маски

      - Читати новину українською

      В Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицы. Ее задержала итальянская полиция.

      К правоохранителям обратился местный житель, который заметил женщину, пишет итальянское издание MilanoToday.

      Обратите внимание Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ

      Мужчина сообщил, что украинка уже не первый день подряд продавала маски возле супермаркета.

      53-летняя женщина, гражданка Украины, была оштрафована в воскресенье днем после того, как ее поймали возле супермаркета на улице Виа делле Форза Армати, когда она нелегально продавала хирургические маски,
      – говорится в сообщении.

      После того, как полицейские заметили женщину, та пыталась убежать, спрятав маски под жилетом. Когда ее поймали, она сразу же призналась, что пыталась продать маски. Теперь украинка должна выплатить штраф.

      Женщину обвинили в:

      • Отсутствии разрешения на торговлю в общественных местах.
      • Нарушении декрета, изданного правительством Италии, который предписывает жителям севера страны оставаться дома, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.

      Какая ситуация с масками в Украине? Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы. Во время обращения к украинцам 13 марта Владимир Зеленский подчеркнул, что маски и дезинфекторы будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене. В то же время попытки незаконного вывоза масок личной защиты стали чаще, чем контрабанда сигарет.

      Главное о коронавирусе в Италии

      • По состоянию на вечер 17 в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, погибли 2 503 человека, выздороветь удалось 2 941 человеку.
      • В Италии ввели полный карантин. Там закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты. Несмотря на то, что Италия первой прекратила авиасообщение с Китаем, где впервые зафиксировали коронавирус, она стала лидером среди стран Европы по количеству зараженных.
      • Чтобы остановить распространение коронавируса в стране, власти запретили выходить на улицу всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус.
      • Впоследствии жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.

      Как правильно использовать маску
      Как правильно использовать маску / Инфографика 24 канала

      Как живет ЕС и кто разнес коронавирус по миру: обзор иностранных СМИ
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус Covid-19 Штрафы Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:50 Информация про коронавирус: "горячие" телефоны и оперативные сервисы
      Анатолій Яворський
      сегодня , 08:30 Пока народ сыт, или Почему Кремль в "турборежиме"
      Віталій Портников
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 07:45 Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук