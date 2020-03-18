В Италии задержали украинку, которая продавала медицинские маски

В Милане задержали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски, несмотря на запрет выходить на улицы. Ее задержала итальянская полиция.

К правоохранителям обратился местный житель, который заметил женщину, пишет итальянское издание MilanoToday.

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Мужчина сообщил, что украинка уже не первый день подряд продавала маски возле супермаркета.

53-летняя женщина, гражданка Украины, была оштрафована в воскресенье днем после того, как ее поймали возле супермаркета на улице Виа делле Форза Армати, когда она нелегально продавала хирургические маски,

– говорится в сообщении.

После того, как полицейские заметили женщину, та пыталась убежать, спрятав маски под жилетом. Когда ее поймали, она сразу же призналась, что пыталась продать маски. Теперь украинка должна выплатить штраф.

Женщину обвинили в:

Отсутствии разрешения на торговлю в общественных местах.

Нарушении декрета, изданного правительством Италии, который предписывает жителям севера страны оставаться дома, чтобы попытаться сдержать распространение коронавируса.

Какая ситуация с масками в Украине? Украина запретила экспортировать медицинские маски и респираторы. Во время обращения к украинцам 13 марта Владимир Зеленский подчеркнул, что маски и дезинфекторы будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене. В то же время попытки незаконного вывоза масок личной защиты стали чаще, чем контрабанда сигарет.

Главное о коронавирусе в Италии

По состоянию на вечер 17 в Италии зафиксировали 26 062 случая заражения коронавирусом, погибли 2 503 человека, выздороветь удалось 2 941 человеку.

В Италии ввели полный карантин. Там закрыли границы, остановили транспорт и авиаперелеты. Несмотря на то, что Италия первой прекратила авиасообщение с Китаем, где впервые зафиксировали коронавирус, она стала лидером среди стран Европы по количеству зараженных.

Чтобы остановить распространение коронавируса в стране, власти запретили выходить на улицу всем, кто находится на домашнем карантине, или у кого диагностирован коронавирус.

Впоследствии жителям Италии запретили выходить на улицы без необходимости. Только за продуктами, в аптеки и на работу. В других случаях необходимо иметь соответствующее разрешение.



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