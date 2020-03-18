В Італії затримали українку, яка продавала медичні маски

У Мілані затримали 53-річну українку, яка незаконно продавала медичні маски, попри заборону виходити на вулицю. Її оштрафувала італійська поліція.

До правоохоронців звернувся місцевий житель, який помітив жінку, пише італійське видання MilanoToday.

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Чоловік повідомив, що українка вже не перший день поспіль продавала маски біля супермаркету.

53-річна жінка, громадянка України, була оштрафована в неділю вдень після того, як її спіймали біля супермаркету на вулиці Віа делле-Форза Арматі, коли вона нелегально продавала хірургічні маски,

– мовиться у повідомленні.

Після того як поліцейські помітили жінку, та намагалася втекти, сховавши маски під жилетом. Коли її зловили, вона відразу ж зізналася, що намагалася продати маски. Тепер українка повинна виплатити штраф.

Жінку звинуватили у:

Відсутності дозволу на торгівлю в громадських місцях. Порушенні декрету виданого урядом Італії, що приписує мешканцям півночі країни залишатися вдома, щоб спробувати стримати поширення коронавірусу.

Яка ситуація з масками в Україні?Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори. Під час звернення до українців 13 березня Володимир Зеленський наголосив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною. Водночас спроби незаконного вивезення масок особистого захисту стали частішими, ніж контрабанда цигарок.

Головне про коронавірус в Італії

Станом на вечір 17 в Італії зафіксували 26 062 випадки зараження коронавірусом, загинули 2 503 людини , одужати вдалося 2 941 людині .

коронавірусом, , . В Італії запровадили повний карантин. Там закрили кордони, зупинили транспорт та авіаперельоти. Попри те, що Італія найпершою припинила авіасполучення з Китаєм, де вперше зафіксували коронавірус, вона стала лідером серед країн Європи за кількістю заражених.

Аби зупинити поширення коронавірусу у країні, влада заборонила виходити на вулицю всім, хто перебуває на домашньому карантині, або у кого діагностовано коронавірус.

Згодом мешканцям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.



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