В Ивано-Франковске BMW влетел в припаркованный троллейбус: фото
В Ивано-Франковске вблизи троллейбусного депо произошло ДТП: автомобиль BMW врезался в троллейбус.
Об этом сообщает "КУРС".
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Как сообщают очевидцы, водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с припаркованным троллейбусом. По сообщения местных СМИ, водителя с травмами забрала скорая.
В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что в ДТП пострадал 30-летний водитель, у него сломано бедро.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
Фото с места ДТП
Источник: 24 Канал
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