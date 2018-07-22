В Ивано-Франковске BMW влетел в припаркованный троллейбус: фото

В Ивано-Франковске вблизи троллейбусного депо произошло ДТП: автомобиль BMW врезался в троллейбус.

Об этом сообщает "КУРС".

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Как сообщают очевидцы, водитель BMW выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с припаркованным троллейбусом. По сообщения местных СМИ, водителя с травмами забрала скорая.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что в ДТП пострадал 30-летний водитель, у него сломано бедро.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.



Фото с места ДТП