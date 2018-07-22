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В Івано-Франківську BMW влетів у припаркований тролейбус: фото

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ДТП в Івано-Франківську
ДТП в Івано-Франківську / Фото – КУРС

У Івано-Франківську поблизу тролейбусного депо сталася ДТП: автомобіль BMW врізався у тролейбус.

Про це повідомляє "КУРС".

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Як повідомляють очевидці, водій BMW виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із припаркованим тролейбусом. За повідомлення місцевих ЗМІ водія з травмами забрала швидка.

У прес-службі патрульної поліції розповіли, що у ДТП постраждав лише 30-річний водій, у нього зламане стегно.

Наразі на місці події працює поліція.


Фото з місця ДТП 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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