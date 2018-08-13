15:39
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса

32 Читати новину українською
В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус
В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус / Иллюстративное фото

В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус, который перевозил пассажиров. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса.

Об этом сообщил в Facebook мэр Роман Марцинкив.

Читайте также: Мэр Франковска Марцинкив обматерил судей после футбольного матча: видео 18+

Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршрут №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло,
– говорится в сообщении.

По словам мэра, водитель троллейбуса сразу открыла дверь и выпустила пассажиров. Пострадавших нет.

"Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти стрелявшего человека", – добавил он.

Фото с места события / фото versii.if.ua

 

Теги: Новости Украины Оружие Новости Ивано-Франковска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
сегодня, 13:00 Робота українців за кордоном: скільки вони заробляють та чому не повертаються додому
Тетяна Острікова
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
сегодня, 12:02 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть III
Ілля Кенігштейн
Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
сегодня, 10:01 Фантазии оккупантов: Крым спасут от засухи "зеленые человечки" и атомщики
Отставной подполковник
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Появилось видео столкновения казака Гаврилюка и участников митинга на еврономерах
 15 июля , 18:55
Террористы развлекаются в школьной библиотеке на Донбассе
 6 марта 2015 , 10:36 1
"Динамо" окажется в 3 корзине посева Лиги чемпионов, у "Шахтера" есть шанс на вторую
 19 мая 2016 , 11:04
Рассматриваем лучшие машины Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2018
 30 мая , 18:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук