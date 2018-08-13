В Ивано-Франковске неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса
В Ивано-Франковске обстреляли троллейбус, который перевозил пассажиров. Неизвестный выстрелил в лобовое стекло троллейбуса.
Об этом сообщил в Facebook мэр Роман Марцинкив.
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Около часа назад в нашем городе обстреляли троллейбус, который курсирует на маршрут №2. Случилось это на остановке "Крок". Стреляли в лобовое стекло,
– говорится в сообщении.
По словам мэра, водитель троллейбуса сразу открыла дверь и выпустила пассажиров. Пострадавших нет.
"Сейчас на месте работает полиция и ревизор по безопасности движения КП "Электроавтотранс", пытаются найти стрелявшего человека", – добавил он.
Фото с места события / фото versii.if.ua
Источник: 24 Канал
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